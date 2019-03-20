تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم داعش صور المتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‭‭‭‬‬‬‬‬منذ سنوات.

وقال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لرويترز "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتشددين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

ويعمل بعض المتشددين في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر.

وتعرضت تونس لثلاثة هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث.

وتتعافى السياحة تدريجيا في تونس بعد أن انهارت على أثر هذه الهجمات.