ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن رئيس ما يسمى بـ"اللجان العليا للثورة"، محمد علي الحوثي، قوله إن منافسيه من الحكومة المعترف بها دوليا، أساءت تفسير الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف الحوثي أنهم وافقوا على سحب قواتهم، لكنهم سيظلون مسيطرين على المنطقة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية توصلت إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين، يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة ثم انسحاب الميليشيات من المدينة وميناءها الاستراتيجي، لكن الحوثيين عرقلوا تطبيق الاتفاق عبر خروقهم، الأمر الذي أثار انزعاجا دوليا.

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تعثر بسبب رفض الميليشيات المرتبطة بإيران تطبيق الاتفاق.

الخروق مستمرة

وتواصلت خروق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة بالحديدة، الثلاثاء، وسط عمليات حشد ينفذها المتمردون الحوثيون للمقاتلين إلى جبهات المحافظة الواقعة غربي اليمن.

وسجلت خلال الساعات الماضية خروق لوقف إطلاق النار جنوبي وشرقي الحديدة، كما تبادل المتمردون وقوات المقاومة المشتركة القصف في محيط منطقة الكيلو 16.

وقالت مصادر في المقاومة إن 5 من أفرادها أصيبوا من جراء قصف الحوثيين لمواقعهم، وقصفت المقاومة مواقع الميليشيات الإيرانية في مديرية التحيتا وكذلك في الجاح بمديرية بيت الفقيه.

ويأتي ذلك، فيما تواصل ميلشيات الحوثي حشد المقاتلين للدفع بهم إلى الحديدة، عقب تعثر تنفيد اتفاق السويد والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن لإنقاذ الاتفاق إثر رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الصليف ورأس عيسى كما كان مقررا نهاية الشهر الماضي.

وقالت مصادر يمنية إن المتمردين يكثفون استعدادهم لخوض معركة في الحديدة بعد الاتهامات، التي وجهت لها بالتنصل من تنفيذ التزامات وقف اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب القوات من مدينة وموانئ الحديدة.



انهيار اتفاق السويد

وبدأت قيادة المتمردين التمهيد لإعلان انهيار اتفاق السويد مع وصول مساعي المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى طريق مسدود من خلال إطلاق تصريحات عن عودة الحرب في الحديدة.

وكانت مصادر في الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام في السويد أكدت أن الحوثيين منعوا رئيس فريق المراقبين الدوليين ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، من القيام بزيارة استطلاعية لميناء رأس عيسى.