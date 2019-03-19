وبعد فرض دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر بسبب دعمها الإرهاب، وجدت الدوحة إيران إلى جانبها.

وترسل طهران بشكل مستمر طائرات شحن لمساعدة الدوحة على تدبير النواقص، التي تعاني منها بسبب المقاطعة.

والأسبوع الماضي، تعرضت طائرة شحن إيرانية لحادث كبير بعد وصولها إلى قطر قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان.

ووقع الحادث حين شرع موظفو الشحن في تفريغ الطائرة من حمولتها، لكن يبدو أن العملية تمت بطريقة غير صحيحة.

وأوضح "ذا درايف" أن الموظفين أخرجوا الكثير من البضائع من الجزء الأمامي للطائرة دون موازنة ذلك مع الجزء الخلفي، الأمر الذي أدى إلى خلل في التوازن وسقوط الطائرة، التي يبلغ طولها نحو 70 مترا، على ذيلها فيما ارتفع جزئها الأمامي عاليا.

ولم يصب أي شخص بأذى من جراء الحادث.

ونقل المصدر عن صحفيين مكلفين بشؤون الطيران والدفاع قولهما إنه غالبا ما يتم استخدام هذا النوع من الطائرات في نقل الأسلحة من طهران إلى العاصمة السورية، دمشق، بهدف دعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وأشارا إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة المتضررة تحمل أسلحة وقت وقوع الحادث".