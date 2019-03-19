وقال مأمون سويدان مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الشباب في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عاطف أبو سيف "تعرض مساء اليوم لمحاولة قتل على أيدي ميليشيا حماس، وأدت إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده"، مبينا أن حالته "خطيرة".

وأضاف سويدان وهو عضو المجلس الثوري في فتح، أن "المجموعة التي اعتدت على أبو سيف تضم حوالي 10 أشخاص، وبعد أن أنهوا الاعتداء عاد أحد أفرادها وضرب أبو سيف بماسورة حديدية على رأسه".

ودانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان الحادث "الإجرامي الآثم" وطالبت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "بسرعة الكشف عن الفاعلين وإحالتهم للمحاكمة حفاظا على السلم الأهلي".

واعتقلت أجهزة الأمن التي تديرها حماس في القطاع العشرات من حركة فتح، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات الحراك الشعبي "بدنا نعيش" الذي أطلقه ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخميس الماضي، كما احتجزت لفترات متفاوتة عددا من الصحفيين وناشطين في مؤسسات حقوقية.