وأضاف بوتفليقة: "تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".
وتابع في رسالة بمناسبة عيد النصر المصادف لوقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 وانتهاء حرب التحرير من المستعمر الفرنسي: "تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم".
وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب، بعد "ندوة وطنية".
واعتبر أن "مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق، يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتدأه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد"، مما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28أبريل، الموعد السابق للانتخابات حيث تنتهي ولايته.
وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على "أمن البلاد واستقرارها"، إلا أن ذلك يحتاج كذلك "إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية".
وفور نشر الرسالة، أعلن حزب طلائع الحريات المعارض بزعامة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ما نسب إلى بوتفليقة، قائلا إن الرسالة "لم تأت بجديد سوى تعنت السلطة في عدم الاستجابة لمطالب الشعب".
ورفض الحزب أن تشرف الندوة الوطنية على التعديل الدستوري، الذي "يجب أن تقوده قوى شرعية تأتي عن طريق اقتراع نظيف".