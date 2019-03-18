وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات "لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال لا للنظام."

وتعهد بدوي بتشكيل حكومة جزائرية شاملة من التكنوقراط في بلد يهيمن عليه المحاربون القدامى (جبهة التحرير الوطني) الذي شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962، فضلا عن العسكريين ورجال الأعمال.

ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مبادرات بوتفليقة الذي تراجع عن الترشح لفترة جديدة بعد 20 عاما في السلطة.

ولم يتنح الرئيس المعتل الصحة عن منصبه وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني عمليا تمديد ولايته الرابعة وبقائه في السلطة لبعض الوقت.