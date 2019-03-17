وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الهجوم بدأ عندما طعن فلسطيني جنديا إسرائيليا عند تقاطع طرق قرب مستوطنة أرييل اليهودية ثم انتزع سلاحه.

واستخدم المهاجم هذا السلاح في إطلاق النار على ثلاث مركبات مما أسفر عن إصابة مدني ثم أخذ سيارة قادها لتقاطع طرق قريب أطلق فيه النار على جندي آخر قبل أن يكمل طريقه إلى قرية فلسطينية مجاورة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي، إن الهجوم نفذه عدة مهاجمين وأضاف"قوات الأمن تطارد المهاجمين. أنا على ثقة أنهم سيضبطون".

وأشادت حركة حماس التي تدير قطاع غزة بالهجوم وقال إن تلك العملية "تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" لكنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال كونريكوس إن الجيش لم يعرف بعد إن كان المهاجم ينتمي لأي جماعة.