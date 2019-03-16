وتلقى البشير الدعوة لدى لقائه ببيت الضيافة في الخرطوم نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف الذي وصل إلى البلاد في إطار جولة أفريقية.

وقال المبعوث الروسي: "إن اللقاء كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الحوار السياسي، وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح بوغدانوف في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "سونا"، أنه ناقش مع الرئيس البشير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وغير ذلك من المجالات، خاصة تدريب الكوادر السودانية في روسيا.