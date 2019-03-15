وشدد وزير الخارجية الأميركي، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية تطبيق اتفاق السويد بشأن اليمن، مع ضرورة منع إيران من السيطرة على الممرات البحرية في المنطقة.

وفي خطوة تهدف لمنع أي تحرك ضد الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، قال بومبيو إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات سفر للمسؤولين عن أي تحقيق يستهدفها في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "أعلن عن سياسة تتمثل في فرض قيود على إصدار تأشيرات سفر للأفراد المسؤولين مسؤولية مباشرة عن أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يخص عسكريين أميركيين".

ولاحقا، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا أشارت فيه إلى أن بومبيو سيزور بيروت والقدس والكويت في الفترة الواقعة بين 19 إلى 23 مارس الحالي.