وقالت السفارة في بيان إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار (..) تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وطالبت السفارة السعودية في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون كافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

ودعت السعوديين في نيوزلندا إلى متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي، لحين عودة الوضع إلى طبيعته.

وطلبت السفارة السعودية في نيوزلندا من مواطنيها التواصل معها عبر هاتف للطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات النيوزلندية أعلنت حتى الآن عن مقتل 49 شخصا وإصابة عشرات آخرين في هجومين متزامنين استهدفا مسجدين أثناء صلاة الجمعة.