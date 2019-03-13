وكشف إيلا، الأربعاء، قائمة تضم 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبدالله فضل وزيرا لشئون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي.

وأبقت التشكلية الجديدة على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد الرئيس عمر البشير منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.

وكان البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، في 22 فبراير الماضي، قد فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة، للنظر في الانتهاكات التي ترتكب في إطار حالة الطوارئ.