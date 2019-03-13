وكانت النساء اعتقلن الخميس الماضي علي خلفية مشاركتهن في تظاهرة مطالبة بتنحي نظام الرئيس عمر البشير، في حي بري شرقي الخرطوم.

وأجاز البرلمان السوداني قانون الطوارئ الذي أصدره البشير ضمن أوامر أخري في 22 فبراير لمدة سنة، لكن البرلمان خفضه إلى 6 أشهر فقط.

وكان البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.

كما أصدر الرئيس أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات لقوات الأمن، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويشهد السودان مظاهرات ضد الحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، عقب اندلاع حركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.