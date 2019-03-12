ويأتي التسجيل المنسوب لداعش فيما تواجه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاومة شديدة من مسلحي التنظيم الإرهابي، في الوقت الذي يحاول المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة التوغل في قرية الباغوز على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

التسجيل القصير ومدته دقيقة ونصف، نشرته فلول التنظيم الإرهابي على وسائل الإعلام الاجتماعي، وأورده موقع سايت الاستخباري في وقت متأخر من الاثنين.

واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجومها على داعش ليلة الأحد، بعد أن غادر الآلاف من المدنيين ومئات المقاتلين آخر جيب خاضع للمتطرفين.

ومنذ ذلك الحين، قُتل 38 متشددا وثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفقًا للمتحدث باسم القوات مصطفى بالي.

وصرح أرغيش الديري، وهو قائد بقوات سوريا الديمقراطية في الباغوز، للأسوشيتد برس يوم الثلاثاء أن رجاله تقدموا ليلاً واستولوا على بعض المواقع على أطراف أرض مخيمات لجأ إليها مقاتلو داعش في صمودهم الأخير.

وقال "دخلنا المخيم، ثم توقفنا". "كانت هناك مقاومة، وانسحبنا. قصفت الطائرات مستودع الذخيرة"، مما أدى إلى انفجارات أوقفت الزحف.

وأضاف أن مقاتلي داعش يقاتلون بالأسلحة الثقيلة والبنادق ونيران القناصة، مما أجبر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية على إبطاء تقدمهم بدلاً من التقدم بسرعة.

وعبر عن أمله في أن يستسلم مقاتلو داعش في "الأيام القليلة المقبلة".

وسيكون الاستيلاء على الباغوز علامة فارقة في الحملة المدمرة التي دامت أربع سنوات لهزيمة ما يسمى بـ تنظيم داعش والذي كان يغطي مساحة شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق.