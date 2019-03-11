وبينت الوزيرة أنه من بين العشرين رضيعا الذين يرقدون في قسم التوليد، توفي يومي الخميس والجمعة 11، تتراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر، بالإضافة إلى رضيع آخر توفي الأحد صباحا.

وأكدت الوزيرة بالنيابة في مؤتمر صحافي الاثنين، أن أسباب الوفيات ناجمة، ووفقا للمعاينات الأولية، عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

وكشفت الوزيرة في تشخيصها للمشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في تونس أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ"، وتابعت: "هناك إشكاليات في قطاع الصحة ككل. أبناء القطاع (الصحة) أطلقوا عدة مرات صيحات فزع".

وقالت بن الشيخ إن الوضع الحالي لقطاع الصحة سببه "تراكمات لسنوات"، وإن الكل يتحمل مسؤوليته في هذا، كما يجب "الإصلاح لإعادة الثقة" بين التونسيين والذين يعملون في قطاع الصحة العمومي.

وقدم وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف استقالته على إثر الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وسرعان ما قبلها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي وعد "بمحاسبة كل تقصير إن ثبت".