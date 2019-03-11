وقال السفير الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب لقائه رئيس المفتشية العامة لشرطة محافظة براهوفا اللواء ادوارد استنسكو، إن المسؤولين الرومانيين حريصون على متابعة هذه القضية الإنسانية وكشف ملابساتها.

وشدد على حرص السلطات في البلدين على بذل كل الجهود ومتابعة آخر تطورات القضية، فضلا عن حرص السفارة على مواصلة ومعرفة آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات، مؤكدا أنها تحظى باهتمام ومتابعة على المستويين الشعبي والرسمي.

يذكر أن رجل الأعمال محمد البغلي اختفى في ظروف غامضة في قرية كييا بمقاطعة براهوفا شمالي العاصمة بوخارست في الخامس من أغسطس عام 2015.

ورصدت عائلة البغلي مكافأة مالية مقدارها 500 ألف يورو (560 ألف دولار أميركي) لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور عليه.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أرسلت سابقا وفودا أمنية إلى رومانيا لمتابعة القضية والتنسيق مع الشرطة الرومانية والجهات المختصة.