وقال بيان للجيش المصري إن 46 من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة قتلوا بشمال سيناء، كما جرى تدمير 17 سيارة واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ وأوكار لإيواء الإرهابيين.

وتابع "كما تم القبض على 100 فرد من العناصر المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم".

وأشار البيان إلى أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير أكثر من 200 عبوة ناسفة، تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات.

وأضاف أنه "نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات قتل 3 جنود خلال عمليات الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متطرفة، استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الأمن.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات المصرية حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل مئات الإرهابيين، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش المصري.