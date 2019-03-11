وهذه هي الزيارة الأولى لروحاني إلى العراق منذ توليه الرئاسة في العام 2013.

وقال الرئيس الإيراني قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران إن "العلاقات بين إيران والعراق، هي علاقات خاصة، لا يمكن مقارنتها مع تلك التي تقيمها الولايات المتحدة".

وتأتي زيارة روحاني وسط ضغوط أميركية على بغداد للحد من العلاقات مع جارتها، خصوصا في مجال استيراد الطاقة.

وتخطط إيران والعراق لرفع مستوى التبادل التجارية السنوية من 12 مليار دولار سنويا حاليا إلى 20 مليار دولار، بحسب روحاني.

ويرافق الرئيس الإيراني خلال زيارته للعراق وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى، من بينهم وزير النفط بيجن زنغنة، في حين وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لعراق للتحضير للزيارة.

ويلتقي روحاني الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وقيادات عراقية أخرى.

وفي الملف الاقتصادي، من المقرر أن يوقع روحاني مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات مع بغداد.