وأفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات المقاومة المشتركة تبادلا إطلاق النار والقصف المدفعي في مدينة الحديدة.

وتركزت الاشتباكات في شارع الخمسين والأحياء الشرقية من المدينة. وقالت المقاومة إن jلمتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخا باتجاه مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري.

كما جرى تبادل لإطلاق النار في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا.

حجور المنكوبة

وفي غضون ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة الانتهاكات بحق أبناء قبائل حجور في مديرية كُشر في محافظة حجة، بعد سيطرة المتمردين على آخر جبهة للقبائل.

وذكرت مصادر في مناطق حجور أن المتمردين الحوثيين واصلوا تنفيد حملة مداهمات وخطف في أوساط السكان، وتفجير منازل قيادات مقاومة القبائل، من بينها منزل القيادي في مقاومة حجور الشيخ عبده محمد السعيدي في منطقة بني سعيد في كشر.