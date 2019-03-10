وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن "مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بالي قوله إن الهجوم "سيبدأ في أي لحظة".

وأضاف أنه "لم يخرج أي مدني من الجيب منذ أمس، وأن قوات سوريا الديمقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين".

وفي وقت سابق السبت، قال أراس أوركيش، القيادي بالقوات التي يقودها الأكراد، إن لديهم حوالي 2500 مقاتل مستعدون للمعركة في قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها شرق سوريا، حيث لا يزال مقاتلو التنظيم المتطرف يتحصنون هناك.

وتعد الباغور آخر بقعة يسيطر عليها التنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية،