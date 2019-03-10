وأكد الرئيس أنه عرض على الوزير تولي حقيبة النقل، وكان رده: "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت"، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد، الذي لاحق أقر بتعيين كامل الوزير.

وخلال كلمة السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد، قرر الرئيس المصري ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق.​

وتعهد الوزير الجديد، الذي يلقب بـ"رجل المهام الصعبة"، بالنهوض بكل هيئات النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين إن احنا مش وحشين وإن احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زي كل المصريين في كل قطاعات الدولة".

السيرة الذاتية للوزير الجديد

تخرج الفريق، كامل الوزير، وهو ابن محافظة الدقهلية، من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 "تخصص إنشاءات"، حيث حصل على عدد من الشهادات كان أبرزها ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بوظائف مختلفة في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وصل إلى مدير سلاح المهندسين واستمر في العمل به 3 سنوات.

وفي يوليو 2014 تم تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 ترقى إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشرف الفريق كامل الوزير على عدد من المشاريع الهامة كان أبرزها توليه المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، والمشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، والمشرف العام على محور روض الفرج، والمشرف العام على كوبري سندوب.

وحصل الوزير على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة.