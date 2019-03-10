وقال مصادر يمنية محلية إن طائرات التحالف العربي شنت غارات عدة على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مركز مديرية كشر وجبل طلان والقطارية.

كما استهدفت الغارات تعزيزات قادمة للمتمردين الحوثيين من محافظة عمران المجاورة لحجة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية للمتمردين.

يأتي ذلك في وقت تجددت المواجهات بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي الإيرانية في بعض مناطق كُشر. وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل شنوا هجوما على مواقع المتمردين، وتمكنوا من قطع الطريق إلى مركز المديرية.

وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة دارت خلال ساعات الليل في بني سعيد وبني عمر والزعاكرة.

وواصل المتمردون تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وقتل لمعارضيهم أو أسرهم في كُشر، كما واصلوا تفجير المنازل الخاصة بشيوخ القبائل الذين تولوا التصدي لهجومهم على مناطق قبائل حجور في كُشر.

خروق في الحديدة

على صعيد آخر، شهدت مدينة الحديدة خلال الساعات الأخيرة تزايدا في خروق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأصدر التحالف العربي بيانا أكد فيه أن الخروق تجاوزت 65 خرقا في أقل من 24 ساعة، في إشارة واضحة لزيادة وتيرة الخروقات الحوثية لهدنة وقف إطلاق النار.

وكانت القذائف الحوثية قد أصابت مجمع إخوان ثابت الصناعي شرقي الحديدة، مما أدى إلى حريق هائل استغرقت السيطرة عليه من القوات المشتركة أكثر من 15 ساعة.

وأعلنت القوات المشتركة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن عن صد هجوم حوثي كبير في مديرية الدريهمي.

ويعد ذلك الهجوم هو أكبر محاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي منذ التوصل في ديسمبر الماضي إلى اتفاق السويد.