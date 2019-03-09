جاء الحكم بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر، بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.

كان البشير أمر الجمعة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان، الأحد.