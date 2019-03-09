وجابت المتظاهرات عدد من شوارع صنعاء للتنديد بزيادة حوادث الاختطاف التي وقعت مؤخرا، وطالب العديد من النساء والفتيات والأطفال بالتصدي لهذه الجرائم.

ورفعت المحتجات لافتات تطالب بالقبض على عصابات جرائم الخطف، ووضع حد لانتهاكاتها بحق النساء والاطفال، محملات الحوثيين كسلطة أمر واقع المسؤولية.

وازادت حوادث الخطف للنساء و الاطفال في صنعاء، دون أي إجراءات من قبل الانقلابيين، وهو ما قد يشير إلى ارتباط هذه العصابات بالميليشيات المتمردة.

وكانت منظمات حقوقية اتهمت مؤخرا قيادات في صفوف الانقلابيين بالوقوف خلف إخفاء واختطاف عدد من النساء، وسجنهن في سجون تابعة لتلك الميليشيات، وتكليف البعض منهن بالقيام بمهام غير أخلاقية، لخدمة الحوثيين.