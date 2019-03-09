وسلمت سلطات الاحتلال، الجمعة، جثة الفتاة سماح مبارك (16 عاما) عند معسكر إسرائيلي قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفقا لوكالة فرانس برس



وقتلت مبارك أواخر يناير برصاص الجيش الاسرائيلي عند حاجز شرق مدينة القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.

وشارك في التشييع عشرات من الفلسطينيين حمل معظمهم رايات الفصائل والعلم الفلسطيني، فيما لف جثمان الفتاة بالعلم الفلسطيني.

وتفيد مؤسسات حقوقية فلسطينية أن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015 جثث 39 فلسطينيا، ضمنهم شابان قتلا الأسبوع الماضي بعدما حاولا دهس جنود بحسب ما أعلنت إسرائيل، الأمر الذي نفاه الجانب الفلسطيني.