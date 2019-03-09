وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في الحادث.

وأوضحت النيابة، أن المتهمين في القضية هم، سائق الجرار 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار ،وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط.

وكان حريق هائل قد نشب من جراء اصطدام جرار القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وأسفر الحادث، الذي وقع، الأربعاء، عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى والجرحى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات، والإهمال في صيانتها وتشغيلها.