وقال أشرف القدرة في بيان إن الفتى الضحية يدعى تامر خالد مصطفى عرفات، ويبلغ من العمر 18 عاما، وقتل إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال شرقي رفح.

وأوضح المتحدث أنه "نقل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس في حالة حرجة، ثم استشهد".

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن نحو 26 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، من بينهم 4 مسعفين.