وذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صباح الجمعة، جسما غير معرف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وأضاف العقيد المالكي، أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

وحذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة"، حيث "ستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب المتحدث.

ويلجأ المتمردون الحوثيون إلى استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات على مناطق مدنية لإحداث أكبر قدر من الخسائر، وفي عمليات الاغتيال أيضا.

وتحصل الميليشيات المتمردة على الطائرات المسيرة من إيران التي تمد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة، في سعيها إلى زعزعة استقرار اليمن.