وقالت مصادر ميدانية، إن المواجهات بين القبائل والميليشيات الانقلابية انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة، شرقي المديرية.

وأشارت المصادر إلى تمركز رجال القبائل في جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية في بلدة بني سعد، كما أكدت نفس المصادر أن المواجهات تجري في النصف الغربي من كُشر، من بني سعد شمالا حتى بني مالك جنوبا.

وأكدت المصادر الميدانية سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين، مشيرة إلى قيام مقاتلات التحالف العربي بقصف تجمعات ومواقع للمتمردين في العبيسة.

وكان المتمردون الحوثيون اقتحموا منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة و سيطروا عليها، بعد قصف مكثف بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير عدد من المنازل السكنية.

وأكدت تقاير إعلامية أن الحوثيين وعقب اقتحام العبيسة، قاموا بتفخيخ وتفجير عدد من المنازل، كما اتخذ المتمردون العبيسة منطلقا لقصف بقية القرى في كُشر بالدبابات والصواريخ المختلفة.

وشن المتمردون منذ عدة أيام هجوما مكثفا على قرى العبيسة، المدخل الشرقي لكشر، وقاموا بمحاولة تأليب بعض القبائل الموالية لهم، لإسنادهم في الهجوم و الحصار المفروض على قرى كُشر منذ عدة أسابيع.