وقال المتحدث العسكري المصري في بيان أن الأنفاق المكتشفة كانت تستخدم في علميات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضح أن أفراد الجيش المصري عثروا بداخل الأنفاق على مواتير سحب وكابلات كهربائية ومعدات للإنارة وكميات من الوقود.

وأضاف البيان أن الجيش دمر عربيتين تابعتين لجماعات إرهابية، كما ضبط 40 قنبلة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة هجمات نفذتها حركات متشددة استهدفت بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل المئات من عناصر الأمن.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت السلطات المصرية حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء 2018" للقضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 550 من الإرهابيين ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش المصري.