وقالت مصادر يمنية محلية إن عملية الإنزال، التي تعد السابعة للتحالف العربي خلال الأشهر القليلة الماضية، تشمل ذخائر وأسلحة نوعية.

يأتي هذا فيما شهدت منطقة العبيسة شرقي كُشر معارك بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقبائل حجور.

وأكدت مصادر ميدانية أن مواجهات دارت في قرى بلدة العبيسة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، من بينهم القيادي الميداني الحوثي نجيب حمو الغولي.

وشن المتمردون الحوثيون قصفا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة على القرى السكنية، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقصفت طائرات التحالف العربي تجمعات للمتمردين بالقرب من حصن المنصورة في المنطقة.

وكان المتمردون سيطروا في وقت سابق على جبل القيم الاستراتيجي المطل على منطقة العبيسة، بعد معارك مع القبائل.

وبالسيطرة على هذا الجبل تصبح قرى العبيسة تحت مرمى المتمردين. وأدى القصف العشوائي لقرى العبيسة إلى ارتفاع وتيرة النزوح.

وكثف الحوثيون خلال الأيام الماضية هجومهم على المنطقة، وقصفوها بمختلف أنواع الأسلحة، في محاولة لإخضاع قبائل حجور التي تسكن كشر.