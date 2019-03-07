وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الفتى سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاما) قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرقي قطاع غزة.

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأحرقوا إطارات السيارات، وألقوا الحجارة على الجيش الإسرائيلي.

من جهة ثانية أغارت طائرات حربية إٍسرائيلية ليلة الخميس على مواقع عدة تابعة لحركة حماس في جنوب القطاع، ردا على بالونات حارقة أطلقها شبان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولم تسفر الغارات عن وقوع ضحايا.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن "أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس"، مشيرا إلى أن اثنتين منها "نفذتا بطائرات استطلاع والأخريان شنتهما مقاتلة من طراز أف 16".

وبحسب مصدر فلسطيني آخر فإن غارة استهدفت موقعا لحماس غرب خان يونس "ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن الأضرار المادية كبيرة".

ومنذ الأحد الماضي، هذه خامس مرة تشن فيها إسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة ردّا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضيها.

ومنذ نوفمبر الماضي، تسود على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تهدئة هشة تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة ومصر.