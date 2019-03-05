وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف استهدفت عربة محملة بالذخائر، وموقعا عسكريا، شرق المندلة بمديرية كشر، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية بسقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية كُشر.

وقالت المصادر إن اشتباكات دارت خلال ساعات الليل في الجبهة الشرقية والشمالية الغربية في كُشر، تخللها قصف حوثي مكثف طال القرى والتجمعات السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن رجال القبائل تصدوا لمحاولات متكررة للمتمردين للسيطرة على قرى شرقي كشر، واستهدفوا المنطقة بصاروخ باليستي، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وتأتي هذا التطورات بعد ساعات من نزوح عدد من سكان مديرية الحَوَك في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، من جراء قصف الميليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر "سكاي نيوز عربية" إن قصف الحوثيين العشوائي على قرية "المسناء" التابعة لمديرية الحوك، تسبب في تدمير عدد من منازل المواطنين بشكل كلي وتضرر أخرى، مما دفع عددا من ساكني القرية للنزوح.

وشهدت الأحياء الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة تبادلا لإطلاق النار والقصف بين قوات المقاومة المشتركة والمتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر في المقاومة إن الحوثيين قصفوا مساء الاثنين مجمع "إخوان ثابت" التجاري والصناعي في مدينة الحديدة بقذائف الهاون.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع المقاومة في شارع صنعاء بالمدينة بنيران الأسلحة الرشاشة. وامتد تبادل القصف بين المقاومة والمتمردين إلى مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.