نايف المشاقبة - عمان - سكاي نيوز عربية قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الاثنين، السماح لشركات الطيران في البلاد باستخدام الأجواء السورية بعد فترة من التوقف استمرت منذ عام 2012.