وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الرياض:"إعادة سوريا للجامعة العربية مرتبط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وبرأي فإنه لا يزال الحديث عن الموضوع مبكرا، وأعتقد أن هذه هي وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".

وأضاف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، فلن يتم ذلك إلا بعد انتهاء الحرب، ونكون قادرين على ضمان الاستقرار والأمن في البلاد".

وعن إعادة فتح سفارة الرياض بدمشق، بين الجبير: "هذا الأمر (معاودة فتح السفارة) يتعلق بالتقدم الذي تحرزه العملية السياسية في سوريا".

ومن جانبه، قال لافروف: "نعمل على تعزيز التعاون مع الجانب السعودي في كافة المجالات، وهناك محادثات مع السعودية لبناء محطات نووية"، مضيفا: "ناقشنا مع الجانب السعودي تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "نقوم بدعم الأطراف السورية من أجل تشكيل اللجنة الدستورية".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح المسؤول الروسي: "يجب عدم تجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".