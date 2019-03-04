وقالت مصادر بالجامعة، إن مشروع جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في تونس سيتضمن المطالبة باتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

وانطلقت صباح الاثنين أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للنظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك والتي ستناقشها قمة تونس، وسترفع قبلها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده الأربعاء المقبل، في القاهرة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بشأن القضية الفلسطينية، والصراع العربي – الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإرتيري.

كما يشمل مشروع جدول الأعمال على تفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل.