وفي تصريحات تؤكد استهتار الميليشيات الحوثية الموالية لإيران بالمجتمع الدولي وتعهداتها، قال العزي، موجها حديثه لهنت، "عليك أن تدرك بأنه لا يهمنا أن نثبت احترامنا لاتفاق ستوكهولم.."، قبل أن يلوح بسلاح الحرب والعنف.

وكان هنت قال، خلال زيارة للمنطقة تهدف لإنقاذ "اتفاق السويد" الخاص باليمن، طالب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الانسحاب "فورا" من الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وقال هنت على تويتر، عقب لقاء جمعه في مسقط مع رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام، محمد عبد السلام: "أرحب بالتقدم في مباحثات ميناء الحديدة، لكن يجب انسحاب قوات الحوثي فورا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية".

ويقوم الوزير البريطاني بجولة تشمل سلطنة عُمان والسعودية ودولة الإمارات، للتباحث بشأن عملية السلام في اليمن، وإنقاذ اتفاق ستوكهولم بعد التعنت الحوثي.

وكانت مصادر في الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار، قد أفادت بأن هناك محاولات من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مايكل لوليسغارد، العودة عن الاتفاق بنسخته الأخيرة، الذي ينص على وجود مراقبين لكلا الفريقين للتأكد و الإشراف على الانسحاب.