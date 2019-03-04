وأفادت مصادر قبلية بأن معارك تدور منذ ساعات الليل بين قبائل حجور والمتمردين الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية لمديرية كُشر عقب محاولة للحوثيين لاستعادة حصن المنصورة.

وشن الحوثيون قصفاً مدفعياً عشوائياً على القرى السكنية في العبيسة شرقي كُشر وسط استمرار المعارك مع القبائل.

وقصفت مقاتلات التحالف عربة محملة بالسلاح والذخائر ونقطة تجمع للحوثيين في وادي مور شرقي المندلة.

تطورات ميدانية غربي تعز

وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" سقوط قتلى وجرحى من المتمردين الحوثيين، في غارات لمقاتلات التحالف العربي غربي محافظة تعز.

واستهدفت الغارات خلال ساعات الليل مواقع الحوثين في محيط جبل البرقة بمديرية مقبنة غربي تعز، مما أسفر عن تدمير سيارتين عسكريتين.

وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للمتمردين، إثر تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة.

الحوثي يستهدف صوامع البحر الأحمر مجدداً

وقصفت مليشيات الحوثي مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة. وأفادت وحدة الرصد والمتابعة في الوية العمالقة بأن مليشيات الحوثي قصفت مطاحن البحر الاحمر شرق مدينة الحديدة بقذائف الدبابات وأدى القصف إلى اضرار في صوامع البحر الأحمر.