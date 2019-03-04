وكان شابان فلسطينيان قد قضيا، فيما أصيب ثالث بجروح بعد أن فتح جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، بزعم تعرض قوات من الجيش لعملية دهس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لعملية دهس "تخريبية" خلال وقوفهم على جانب الطريق في مخرج القرية، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح طفيفة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجنود أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم وأصابوا الثالث بجروح.

ونفذ شبان فلسطينيون موجة من هجمات الدهس بالسيارات في أواخر 2015، وفي 2016 لكن وتيرة مثل هذه الهجمات انخفضت منذ ذلك الحين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عقب حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة هناك وفي قطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، لكن محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية انهارت في عام 2014.