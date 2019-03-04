وقال خلال اجتماع لحكومته: "اتفقنا أنا والرئيس بوتن على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا أيضا على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف اضافة إلى عناصر أخرى".

وأجرى نتانياهو الأربعاء للمرة الأولى محادثات وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة اسرائيلية.



وأضاف نتانياهو: "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن إسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها".

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا ضد ما اعتبرته أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، كما وأنشأت خطا ساخنا لتجنب الاشتباك عن طريق الخطأ مع روسيا.