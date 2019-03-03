وتحاول الدبلوماسية البريطانية إنقاذ اتفاق السويد من الفشل بعد تعنت مليشيات الحوثي بتنفيذ الاتفاق، بعد أن رفض الحوثيون الالتزام بالجدول الزمني لإعادة الانتشار في موانئ الحديدة.

وكانت جولة المفاوضات الرابعة التي عقدها رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد قد فشلت مجدداً في إقناع مليشيات الحوثي بالانسحاب وتنفيذ اتفاق ستوكهولهم.

ولم يتحقق اختراق في تنفيذ أي جزء من اتفاق السويد الذي توصلت إليه الأطراف برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي فلقد تعثر ملف الأسرى والمعتقلين كما لم يتحقق فتح المعابر عن مدينة تعز مما يهدد الاتفاق بانهيار في ظل تصاعد الاشتباكات بين قوات المقاومة المشتركة والحوثيين في جنوب مدينة الحديدة.

وكانت جولة وزير الخارجية البريطاني للمنطقة بدأت بزيارته للعاصمة العمانية مسقط ثم انتقل للعاصمة السعودية و الرياض حيث التقى بالرئيس عبدربه منصور هادي كما عقد لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مساعي للدفع بتنفيذ الاتفاقات المتعثرة بشأن الأزمة اليمنية.