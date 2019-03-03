والمتهم السابع الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء السبت، هو مشرف تحويل حركة القطارات.

كما قررت النيابة إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأمرت بإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني لباقي المتهمين.

وكان مصدر قضائي قال، السبت، إن 6 متهمين في القضية أقروا بأن مشاجرة تسببت في الحادث الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، وإصابة نحو 41 آخرين. ودفع وزير النقل هشام عرفات لتقديم استقالته.

وقال المصدر إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة.

وأمر القاضي بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

والخميس الماضي أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الستة، وبينهم سائق الجرار المنكوب، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.

والخمسة الآخرون هم مساعد السائق، وعامل مرافق لهما، وسائق جرار آخر ومساعده وعامل آخر مرافق لهما.

وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني، إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة، وأوضح أنه فوجئ بالقطار يسير من دونه مسرعا، متجها إلى المحطة حيث وقع الحادث.