ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الحيوية وتطوير البنيات التحتية في اليمن.

ووقّعت الهيئة اتفاقية مع محافظة حضرموت للتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الصحية بالصورة التي تلبي احتياجات المحافظة وتسهم في تحسين الخدمات الطبية في عدد من المديريات، تمّ توقيع الاتفاقية في مدينة المكلا بحضور الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي، وسفير الإمارات لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، ووقّعها من جانب الهيئة فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، ومن الجانب اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي في اليمن بفضل مبادرات ودعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن وتحسين الظروف الصحية من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية وتوفير الدعم المباشر والرعاية اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواكب عمليات تحرير المحافظات بالمزيد من المساعدات الإنسانية التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم، إلى جانب الإسهام في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد أن هجروها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك.

من جانبه أكد الغفلي أن الإمارات ماضية في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في المحافظات اليمنية بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة. وقال إن الإمارات تواصل جهودها لتأهيل البنيات الأساسية التي تأثرت بالأحداث في اليمن خاصة في المجال الصحي.. منوهاً بالتزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن.. مضيفاً: لن ندخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحد من تداعيات الأحداث ويسهم في إعادة الحياة في اليمن إلى أحسن مما كانت عليه قبل الأزمة.

وقال الغفلي بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والمبادرات الإنسانية والتنموية الرائدة استطاعت الإمارات أن تضع بصمة واضحة في تحسين جودة الخدمات الضرورية في المحافظات التي تشهد استقراراً، مؤكداً أن رؤية الإمارات كانت واضحة في مساندة الشعب اليمني من خلال عدد من المحاور المتمثلة في الجوانب الإغاثية والتنموية والخدمية والاجتماعية.