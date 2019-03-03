وذكر مراسلنا أن غارة استهدفت موقعا في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أخرى ضربت موقعا عسكريا قبالة السياج الأمني مع إسرائيل وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إنه شن غارة على موقع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولم تقع إصابات أو أضرار جراء العبوة الناسفة".

ومنذ 20 فبراير الماضي، عادت المسيرات الليلية إلى المناطق الحدودية، إثر توقفها لمدة ثلاثة أشهر، بعدما شملها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية.

وتعرف تلك المسيرات باسم "الإرباك الليلي"، ويطلق فيها شبان فلسطينيون بالونات حارقة ومفخخة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وانطلقت هذه المسيرات بعد فترة وجيزة من خروج آلاف الفلسطينيين إلى الحدود بين غزة وإسرائيل في أواخر مارس 2018، فيما يعرف بـ"مسيرات العودة"، التي قتل الجنود الإسرائيليون فيها عشرات الفلسطينيين وأصابوا الآلاف.