وأوضح دويد أن من أهم القضايا التي تم بحثها، الشروط التي قدمها المتمردون الحوثيون فيما يتعلق بالانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف، وطلب الحوثيين آلية رقابة هشة على إعادة الانتشار والتلكؤ في تسليم خرائط الألغام.

وأضاف دويد في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوفد الحكومي عبر خلال اللقاء مع لوليسغارد في مناطق سيطرة القوات الحكومية، عن قلقه حيال التأخير في إخراج وتوزيع كميات القمح الموجودة في مطاحن البحر الأحمر.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف إزاء تعنت الحوثيين واشتراطاتهم المتكررة والمعرقلة لتنفيذ إعادة الانتشار، الذي كان مقررا خلال الأسبوع الماضي.