وذكرت المصادر أن عملية الإنزال الجديدة تعد الخامسة من نوعها، من أجل دعم قبائل حجور بمديرية كُشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة اشتباكات عنيفة منذ عدة أسابيع، بين ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تحاصر هذه المناطق، ومقاتلي قبائل حجور الذين يدافعون عنها.

وأكدت مصادر ميدانية، السبت، وصول أكثر من 20 قتيلا و15 جريحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مستشفيات محافظة حجة قادمة من حجور، من جراء الاشتباكات.

ويسعى الانقلابيون الحوثيون لفرض سيطرتهم على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين حرض وكُشر وحتى عمران وحرف سفيان قرب صعدة، معقل الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الحكومة اليمنية عن إرسال عدد من كتائب الجيش الوطني اليمني إلى محافظة حجة لدعم قبائل حجور، في مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي.

واحتدمت المعارك بين قبائل حجور والميليشيات الانقلابية في مديرية كُشر بمحافظة حجة، في ظل استمرار المتمردين في حشد مسلحيهم ومحاصرة حجور.