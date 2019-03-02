وتوغلت قوات سوريا الديمقراطية من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بمحافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وقال المكتب الإعلامي، في نشرة جرى توزيعها على الصحفيين، إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا حتى الآن.

من جهته، كشف مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، لوكالة رويترز، أن القوات تتوقع أن تنتهي المعركة من أجل السيطرة على آخر جيب لداعش "قريبا".

وبدأت القوات هجوما أخيرا للسيطرة على الجيب في الباغوز، الخميس، لمحو آخر بقايا التنظيم المتطرف.

وكانت "سوريا الديمقراطية" تنتظر إجلاء المدنيين بشكل كامل لاقتحام آخر جيب لداعش.

وغادر، خلال الأيام الماضية، آلاف المدنيين من الباغوز نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتعد قرية الباغوز آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات، التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية منذ 10 سبتمبر هجوما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من شرق دير الزور.