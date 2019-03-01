وقال الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، إن "قوات الأمن تحاول حاليا اقتحام مبنى" المطعم بعدما طوقته، بينما يسمع في المدينة إطلاق نار ودوي انفجارات بشكل متقطع.

ولا يعرف إلى حدود الساعة، ما إذا كانت المواجهات خلفت قتلى.

ويأتي الحادث بعد ساعات على هجوم انتحاري وقع في شارع مكة المكرمة بمقديشو، أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل.

ويعاني الصومال من الفوضى والعنف منذ 1991. وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة.

وطردت هذه الحركة من العاصمة الصومالية في 2011 ثم تدريجيا من المدن الكبرى في البلاد، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق واسعة من أرياف الصومال.