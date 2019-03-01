وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلا عن غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش بذلك تكون قد سيطرت على حدود البلاد الجنوبية والغربية، مع تشاد والنيجر والجزائر.

وفي يناير الماضي، أعلن الجيش الوطني إطلاق عملية عسكرية في جنوب البلاد، لتأمين منشآت النفط والغاز وقتال الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب.

ووقتها قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين في بنغازي أحمد المسماري: "نعلن انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب"، مشيرا إلى أنه "من أهداف العملية حماية شركات النفط المحلية والأجنبية وقتال تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة والتصدي للهجرة غير الشرعية".

وأحيانا ما تشن طائرات أجنبية غارات على مواقع للمتطرفين في الجنوب الليبي، بالتنسيق مع الجيش الوطني وقائده خليفة حفتر.

والأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا كانت سيئة للغاية، نظرا لبعده عن المناطق السكنية الرئيسية على الساحل الشمالي وانهيار حكم القانون والنظام بوجه عام منذ 2011، وشهدت المنطقة مرارا اشتباكات بين القبائل والجماعات المسلحة.