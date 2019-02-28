ويتناقض تصريح مع رواية قائد قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، الذي قال في وقت سابق من الخميس إن الأمر سيستغرق أسبوعا آخر.

وقال ترامب أمام القوات الأميركية في قاعدة بولاية ألاسكا: "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من أرض داعش في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة".

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، قال في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات الخميس: "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش"، بعدما باتت القوات تحاصره في مساحة لا تتخطى نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، أنها حررت على مراحل خلال الفترة الماضية، 24 مقاتلا كانوا أسرى لدى التنظيم المتطرف.

وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عدنان عفرين، إنه جرى تحرير الأسرى في "عمليات خاصة" لم يفصح عن تفاصيلها، وأشار إلى أن عناصر آخرين من القوات لا يزالون أسرى لدى التنظيم، من دون تحديد عددهم.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر هجوما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من شرق دير الزور.

وتقلصت مناطق سيطرة التنظيم تدريجيا إلى بقعة صغيرة عند أطراف الباغوز المحاذية للحدود العراقية.

وتوقع كوباني في 25 يناير أن يهزم التنظيم خلال شهر، إلا أن العملية طالت أكثر ويعود ذلك، وفق قوات سوريا الديمقراطية، إلى وجود عدد كبير من المدنيين المحاصرين، فضلا عن الأسرى لدى مسلحي "داعش".

وتوقفت العمليات العسكرية قبل نحو أسبوعين مع بدء إجلاء المحاصرين، الذين خرج الآلاف منهم في 6 دفعات.

وتراوحت تقديرات قوات سوريا الديمقراطية لأعداد المحاصرين في الباغوز بين المئات والآلاف مع تحديث قاعدة بياناتها تباعا استنادا إلى شهادات الخارجين.

وتنتظر القوات الانتهاء من إجلاء المدنيين لشن هجومها الأخير ضد عناصر تنظيم "داعش" المتبقين في حال رفضوا الاستسلام، على حد قول مسؤولين فيها.