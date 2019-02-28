وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن ولي عهد أبوظبي "أطلع من رئيسي وزراء باكستان والهند على التطورات الأخيرة على الساحة الهندية ــ الباكستانية، مؤكدا أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين الصديقين وتغليب لغة الحوار والتواصل".

وأكد الشيخ محمد بن زايد "حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين مشيرا إلى الأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما".

وشدد أيضا على حرص الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية ـ الباكستانية الثنائية وثقته الكبيرة في القيادتين الباكستانية والهندية على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال الأيام الماضية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلن أن بلاده ستطلق يوم الجمعة سراح الطيار الهندي الذي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع، وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

وقال خان أمام البرلمان في إسلام أباد، الخميس: "سنطلق سراحه غدا (الجمعة) كبادرة سلام"، وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة الكوماندور أبهيناندان فارثامان في اشتباك جوي نادر بين البلدين، فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأدى الحادث الذي يأتي في إطار سلسلة من الحوادث الخطيرة بين البلدين إلى زيادة التوترات. وأعلنت نيودلهي أنها أسقطت أيضا مقاتلة باكستانية، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

وكانت باكستان الأسبوع الماضي أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وجاء التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين الجارتين توتراً شديداً منذ 14 فبراير حين قتل 41 عسكرياً هندياً في كشمير في هجوم انتحاري اتّهمت نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه، وهو اتّهام سارعت الحكومة الباكستانية إلى نفيه.